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Где будут установлены блокпосты в Алматы

18 Марта 2020 12:47
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Где будут установлены блокпосты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 00:00 часов 19 марта будет введен карантин с целью заслона распространению коронавирусной инфекции. На период карантина будет введено ограничение въезда и выезда автотранспортных средств за внешние границы города, по его периметру будут выставлены 27 блокпостов из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Они будут располагаться на всех въездах в город, в том числе на 10 магистралях. Расположение блокпостов можно посмотреть тут .

В этой связи полиция Алматы призывает граждан заблаговременно планировать и корректировать маршруты своего передвижения, неукоснительно соблюдать правила ЧП, карантина, правила дорожного движения, а также беспрекословно выполнять законные требования сотрудников органов внутренних дел.

«Отметим, что нарушение режима ЧП или невыполнение требований в связи с объявлением чрезвычайного положения, влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок», – сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

Кроме того, в полиции напомнили о недопущении распространения заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. Эти действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Фото: petrotal.kz
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Ключевые слова: Алматы, Другие государственные органы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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