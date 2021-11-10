Где будут прививать школьников, рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Где будет проводиться вакцинация детей после того, как поступит Pfizer, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исторически вакцинация детей проводится в прививочных пунктах по месту учебы, то есть, в организациях образования. Вакцинация против КВИ также будет осуществляться в организациях образования и в сети прививочных пунктов республики», - заявил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

По словам министра, вакцинацию будут проводить только после добровольного информированного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, подростков.

«В этой связи прошу поручить акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент совместно с Министерствами информации и общественного развития, образования, здравоохранения обеспечить:

− информирование педагогов, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, подростков по вопросам вакцинации против КВИ;

− проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам вакцинации против КВИ с привлечением средств массовой информации, социальных сетей;

Акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

− подготовку прививочных пунктов в соответствии с санитарными правилами;

− установку морозильного оборудования до поступления первой партии вакцины;

− соблюдение правил транспортировки, хранения и применения вакцины;

− подготовку медицинских работников», - рассказал Алексей Цой.

Напомним, до 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Pfizer в объеме 379 тысяч доз.

По сообщению главы Минздрава, ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября.