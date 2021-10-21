Где будут прививать алматинцев вакциной Pfizer
«Вчера была межведомственная комиссия, мы получили четкое разъяснение по применению вакциной Pfizer. На сегодня у нас работает 137 прививочных пунктов, во всех привычных пунктах будет проводиться вакцинация препаратом Pfizer», - ответил глава УОЗ.
Он отметил, что Правительством определено три группы: на первом этапе будут вакцинированы (Pfizer) школьники от 12 до 18 лет, вторая группа - кормящие женщины и беременные.
«На сегодня по городу Алматы разрешается также вакцину проводиться выездом, в том числе и школы. На сегодня по городу в этом возрасте у нас 176 600 детей, кормящих женщин - 67 тысяч, беременных - 20 500. Поэтому, в первую очередь, мы имеем эти списки, но все будет проводиться по добровольному согласию и согласию родителей. Мы списки имеем, но окончательно, где, в каком пункте, сколько будет прививаться, в какие школы будем выезжать, будет зависеть от количества желающих», - ответил он.
По его словам, вакцина Pfizer должна храниться при температуре от -60 до -90 градусов. Это основное требование.
«В прививочных пунктах после разморозки разрешается хранить при температуре +2, +8 в течение одного месяца. То есть 30 дней эта вакцина сохраняет свое свойство и позволяет проводить вакцины в любом прививочном пункте», - добавил он.
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что ориентировочно поставки вакцины Pfizer ожидаются в течение месяца - октябрь-ноябрь.