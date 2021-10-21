Где будут прививать алматинцев вакциной Pfizer

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Где будут прививать алматинцев американской вакциной Pfizer после поставки, ответил руководитель общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера была межведомственная комиссия, мы получили четкое разъяснение по применению вакциной Pfizer. На сегодня у нас работает 137 прививочных пунктов, во всех привычных пунктах будет проводиться вакцинация препаратом Pfizer», - ответил глава УОЗ.

Он отметил, что Правительством определено три группы: на первом этапе будут вакцинированы (Pfizer) школьники от 12 до 18 лет, вторая группа - кормящие женщины и беременные.

«На сегодня по городу Алматы разрешается также вакцину проводиться выездом, в том числе и школы. На сегодня по городу в этом возрасте у нас 176 600 детей, кормящих женщин - 67 тысяч, беременных - 20 500. Поэтому, в первую очередь, мы имеем эти списки, но все будет проводиться по добровольному согласию и согласию родителей. Мы списки имеем, но окончательно, где, в каком пункте, сколько будет прививаться, в какие школы будем выезжать, будет зависеть от количества желающих», - ответил он.

По его словам, вакцина Pfizer должна храниться при температуре от -60 до -90 градусов. Это основное требование.

«В прививочных пунктах после разморозки разрешается хранить при температуре +2, +8 в течение одного месяца. То есть 30 дней эта вакцина сохраняет свое свойство и позволяет проводить вакцины в любом прививочном пункте», - добавил он.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что ориентировочно поставки вакцины Pfizer ожидаются в течение месяца - октябрь-ноябрь.