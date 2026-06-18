Где будут хранить криптовалюту и цифровые активы осужденных в Казахстане

По словам председателя Тимура Сулуйменова, в дальнейшем такие активы планируется передавать в Национальный крипторезерв.

— У различных наших осужденных граждан много цифровых активов. Они хранятся на холодных кошельках за рубежом, они не защищены технически. А у правоохранительных органов нет компетенции по управлению такими активами. Соответственно, было принято решение, что эти активы потом будут внесены в криптофонд, — сообщил он в кулуарах Сената.

По его словам, инфраструктура для хранения уже готова — ее подготовили на базе Национальной инвестиционной корпорации и центрального депозитария.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Самое главное — такие активы будут в нашей юрисдикции и будут нами защищены от претензий третьих стран, — подчеркнул глава регулятора.

Напомним, в 2024 году в соответствии с поручением Главы государства в прошлом году в Казахстане был создан Национальный стратегический крипторезерв. Его общий объем может достигнуть 700 млн долларов.