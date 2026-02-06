До 700 млн долларов инвестирует Казахстан в Национальный крипторезерв

— Крипторезерв будет формироваться за счет инвестирования части золотовалютных активов Национального банка (до 350 млн долларов США), активов Нацфонда (до 350 млн долларов США), а также иных государственных активов по решению Правительства РК (в том числе конфискованных в пользу государства криптоактивов). Выделять средства из бюджета для формирования крипторезерва не планируется, — говорится в ответе.

Управление крипторезервом будет осуществлять Национальная инвестиционная корпорация Нацбанка, а учет и хранение цифровых активов будет обеспечивать АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Активы крипторезерва планируется инвестировать в цифровые активы, производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются цифровые активы, а также акции и доли компаний, развивающих и инвестирующих в цифровые активы.

Вместе с тем, на стадии проработки находится вопрос инвестирования средств через хедж-фонды. Сформирован short-лист потенциальных фондов, проводится их комплексная оценка. Окончательные решения будут приняты по итогам внутренних процедур и согласований.

В настоящее время Нацбанком проводится подготовка соответствующей инфраструктуры с учетом международного опыта и ведется работа по принятию документов, регламентирующих функционирование и механизм управления крипторезервом, в том числе параметры риск-профиля и целевой доходности портфеля цифровых активов.

Ежегодный отчет о результатах управления крипторезервом будет представляться на рассмотрение Совета по управлению Нацфондом РК.

Напомним, в сентябре прошлого года в Казахстане начал работу новый криптофонд Alem Crypto Fund для долгосрочных инвестиций в цифровые активы.