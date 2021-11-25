Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Серик Кусаинов рассказал о строительстве в городе линейно-рельсового транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Серика Кусаинова, работа ведется. В рамках алматинской агломерации появился инвестор - компания, которая сейчас начала проработку по Алматинской области. Они ведут строительство из Талгара в Алматы.

«Сейчас мы ведем переговоры, чтобы они продолжили эту работу и зашли к нам в город. Предварительный маршрут, который мы видим, это - улица Толе би в западном направлении. Это большая магистраль, которая использовалась и в советское время как трамвайная линия. И сейчас мы готовы ее использовать для того, чтобы упорядочить весь пассажиропоток с запада на восток и разгрузить весь трафик. Он должен дойти не только до улицы Момышулы, но и спуститься до центра Алатауского района», - сказал Серик Кусаинов.

Замакима уточнил, что работа по данному проекту сейчас на стадии начала. Инвестор занимается технико-экономическим обоснованием. Идут просчеты всего комплекса.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Алматы начнут строить линию LRT. 29 августа 2018 года был объявлен первый этап международного открытого двухэтапного конкурса по определению частного партнера по проекту «Строительство линии легкорельсового транспорта в Алматы». Первый этап конкурса на поиск частного партнера по проекту был завершен в январе 2019 года. Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал строительство системы линейно-рельсового транспорта (ЛРТ) в городе.