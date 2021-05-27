АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Где алматинцы заражаются коронавирусом чаще всего, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК, главный санврач отметил, что по достоверно установленным местам заражения, за последнюю неделю в сравнении с предыдущими заражения КВИ при контактах в семьях снизились на 5,6%.

«Увеличился удельный вес заражений при контактах с родственниками, соседями, друзьями на 0,8% - с 2,8% до 3,6%, а также при поездах в пригородную зону - с 0,9% до 1,3%; заражения при контактах по месту работы остались на уровне 1%», - сказал Бекшин.

Отмечается, что по вероятным местам заражения, на которые указали больные при опросах: снизились на 3,3% заражения на объектах торговли с 30,6% до 27,3% (особенно во внутриквартальных продуктовых магазинах почти на 6%); на 1,5% - на рынках с 11,2% до 9,7%; почти на 3% - в общественном транспорте - с 18,7% до 15,9%.

На объектах общепита заражаемость возросла с 5,2% до 5,8% за счет ресторанов, кафе и баров. Заражения при участии в семейных мероприятиях остались на уровне 4,2%. Заражаемость на других объектах торговли, в банках, почте, ЦОНах, банях и других остается практически на одном уровне с незначительными колебаниями.

«Уважаемые жители города, вакцинация была и остается единственным эффективным способом стабилизации эпидемиологической ситуации и возвращения к обычной жизни населения, наряду с ограничительными мероприятиями. Для достижения указанной цели необходимо сплоченность всех ведомств и населения», - обратился санврач.