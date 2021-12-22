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Где алматинцы чаще заражаются коронавирусом

22 Декабря 2021 23:00
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Где алматинцы чаще заражаются коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы чаще всего заражаются коронавирусом в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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Сообщается, что за последние семь дней заболеваемость COVID-19 в сравнении с предыдущей неделей снизилась с 249 случаев до 223, в сутки регистрируются 30-35 случаев.

За последнюю неделю доля зараженных граждан по возрастам составила: 20-59 лет – 55%, 60 лет и старше – 25%, дети до 14 лет - 15%, подростки – 5%. Из них самозанятые и неработающие граждане - 31%, работники организаций, ТОО, ИП – 21%, пенсионеры – 20%, школьники – 11%, дети дошкольного возраста – 7%, студенты – 3%, прочие – 7%.

«По-прежнему чаще всего алматинцы заражаются в общественном транспорте (36%), в торговых объектах (34%) и в семьях (25%)», - сообщили в акимате.

Отмечается, что с начала года в городе зарегистрировано 164 477 случаев КВИ и 1449 случаев ковидной пневмонии.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал горожан вакцинироваться от коронавируса и рассказал о возможной угрозе распространения нового омикрон-штамма.



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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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