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    21:25, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    «Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ

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    Фото: t.me/gazprom
    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Работа газопровода «Турецкий поток» будет приостановлена из-за ежегодного планового технического обслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

    «Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 5 по 12 июня 2023 года в связи с проведением плановых профилактических работ», - говорится в сообщении компании.

    В «Газпроме» также отметили, что приостановка транспортировки газа была согласована всеми сторонами заранее.

    «Турецкий поток» - газопровод, поставляющий газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море и турецкую территорию. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.


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