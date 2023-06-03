«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Работа газопровода «Турецкий поток» будет приостановлена из-за ежегодного планового технического обслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 5 по 12 июня 2023 года в связи с проведением плановых профилактических работ», - говорится в сообщении компании.

В «Газпроме» также отметили, что приостановка транспортировки газа была согласована всеми сторонами заранее.

«Турецкий поток» - газопровод, поставляющий газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море и турецкую территорию. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.