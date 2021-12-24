Газозаправочные станции проверяют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проверяют газонаполнительные пункты и автогазозаправочные станции. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента Комитета промышленной безопасности по городу Адиль Катубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Адиль Катубаев, их ведомство осуществляет государственный контроль в сфере газа и газоснабжения объектов газосетевых организаций, эксплуатирующих газонаполнительные пункты, автогазозаправочные станции сжиженного нефтяного газа и многие другие объекты.

По словам спикера, несмотря на запрет, некоторые владельцы газозаправочных станций продолжают закачивать топливо в бытовые баллоны. Специалисты намерены наказывать нарушителей правил эксплуатации газового оборудования.

«С начала марта наши сотрудники совместно с местной полицейской службой, ДЧС, управлением жилищной политики принимали участие в проверке рынков, ТРЦ, общепитов, где используют газовые баллоны. При выявлении нарушений с потребителями проводилась разъяснительная работа», - отметил он.

Адиль Катубаев напомнил, что запрещается размещение и использование бытовых баллонов в квартирах жилых зданий, имеющих более двух этажей, также строго запрещено наполнение на автогазозаправочных станциях баллонов, не предназначенных для использования на автотранспорте.

Спикер добавил, что заправка баллонов на АГЗС запрещена, так как там отсутствует весовой контроль. Происходит переполнение баллонов. А при размещении баллонов в теплом помещении происходит расширение, что приводит к разрывам баллонов.

Ранее сообщалось, что алматинцам, использующим газовые баллоны в квартирах, грозит штраф.