Газовый баллон взорвался в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В одном из многоэтажных жилых домов Темиртау взорвался газовый баллон. 7 человек, в том числе 5 детей, доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 марта в 13:56 поступило сообщение о пожаре в городе Темиртау. В 6 микрорайоне в пятиэтажном жилом доме в квартире, расположенной на 3 этаже, произошла вспышка газо-воздушной смеси с последующим горением. Пожар ликвидирован силами ДЧС в 14:19. Общая площадь горения составила 6 кв.м», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В результате пожара 7 человек, находившиеся в квартире, получили ожоги различной степени. Среди пострадавших 5 детей. Все они госпитализированы в больницу.

Кроме того, повреждены межквартирная стена, входная дверь квартиры и оконные блоки подъезда.





ДЧС Карагандинской области напоминает, что использование газовых баллонов запрещено в многоквартирных домах этажностью более 2 этажей. Необходимо использовать только исправное газовое оборудование.

В случае некорректной работы газового оборудования необходимо обращаться к специалистам. Опасно проведение ремонтных работ самостоятельно.

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.

Важно всегда помнить о том, что категорически запрещено пользоваться огнем, электроприборами во время замены газовых баллонов.

Баллоны следует устанавливать не ближе:

• полуметра от газовой плиты;

• метра от любого отопительного прибора;

• если отопительный прибор открытого типа, тогда расстояние до баллона увеличивается до 2 метров.