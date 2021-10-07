Газовый баллон вынесли спасатели из горевшего жилого дома в Семее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неосторожное обращение с огнем стало причиной большинства пожаров в Восточной-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ»с со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

С началом отопительного сезона спасатели ВКО провели обход частного сектора, чтобы проверить состояние печей и проинформировать граждан о ситуации с пожарами в регионе.

В 483 случаях пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, в 224 пожарах люди не соблюдали требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, 191 пожар возник по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Из 1145 пожаров в Восточном Казахстане 740 произошло в жилом секторе.

Седьмого октября в частном жилом доме по улице Горная города Семея горели мебель, личные вещи, деревянные конструкции потолочного перекрытия, кровля на общей площади 64 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.





Шестого октября еще один пожар произошел в жилом доме барачного типа в городе Семее по улице Набережная. На момент прибытия пожарных подразделений горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, дверного и оконного блока, мебель, личные вещи. Огнем также была охвачена крыша жилого помещения. Спасателями из задымленной зоны был вынесен один газовый баллон емкостью 27 литров, огонь оперативно ликвидирован на общей площади 30 кв.м. Предварительная причина пожара: несоблюдение техники пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Так в ходе рейдов, практически в каждом третьем жилом доме присутствуют нарушения, угрожающие возникновением пожаров. Всего спасателями ДЧС ВКО проведено 49 996 подворовых обходов, владельцам домов вручены корешки-предложения с рекомендациями по соблюдению мер безопасности.