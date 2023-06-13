Газовые тепловые станции планируют запустить в этом году в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда введут в эксплуатацию строящиеся газовые тепловые станции, передает МИА «Казинформ».

«Для обеспечения города дополнительным объемом теплоснабжения еще с прошлого года начаты работы по строительству двух газовых тепловых станций. Во время объезда ознакомился с ходом строительства газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток». Их мощность превысит мощность ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем.

Планируем поэтапно запустить данные газовые тепловые станции уже в текущий отопительный сезон. Перед подрядчиком также поставлена задача в текущем году завершить строительство ТЭЦ-3. Все данные меры позволят как значительно увеличить объем теплоснабжения, так и охватить теплом будущие районы застроек», - написал аким столицы на своей странице в сети Instagram.