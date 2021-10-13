Газовые сети Караганды переданы нацоператору

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Благодаря построенному магистральному газопроводу «Сарыарка» в Казахстане полным ходом продолжается газификация столицы и центральных регионов. На днях, между акиматом Карагандинской области и производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак», заключен договор доверительного управления на построенные газораспределительные сети областного центра, передает МИА «Казинформ».

На сегодняшний день уже готовы к эксплуатации три пусковых комплекса и внутригородские газораспределительные сети. Эта инфраструктура построена за счет госбюджета местными исполнительными органами. В настоящее время в шахтерской столице проложено почти 65 км газопроводов, а в целом по области, из запланированных более полутора тысяч, уже готовы 129 км. газопроводов. С угля на природный газ перейдут 1505 дворов частного жилого сектора в самой Караганде и 2472 в области.

В Жезказгане на сегодняшний день построены и сданы в эксплуатацию почти 37 км газопроводов. Дополнительно проектом предусмотрено строительство АГРС и пунктов редуцирования газа. Количество подключенных к системе газоснабжения 1 очереди составит 519 абонентов.

В Темиртау в доверительное управление АО «КазТрансГаз Аймак» переданы 27,8 км газопроводов. Здесь также предусмотрено строительство АГРС и пункта редуцирования, которые, по 1 очереди, обеспечат газом 448 абонентов.

На сегодняшний день полностью завершено строительство первых пусковых комплексов в Караганде, Темиртау и Жезказгане, ведется строительство вторых пусковых комплексов.

Карагандинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» заработал в ноябре 2019 года. В его задачи входит транспортировка газа по распределительным системам и обеспечение голубым топливом конечных потребителей.

Сейчас филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» создан абонентский отдел, где можно получить подробную консультацию и технические условия по подключению домов к системе газоснабжения.

В целом проект газификации предусматривает работу 16 пусковых комплексов в Караганде, которые обеспечат газом 29 528 домов, в Темиртау 8 пусковых комплексов для 4 498 домов, и в Жезказгане, 6 пусковых комплексов для 4 562 домов.