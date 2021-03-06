Газовые плиты получили в качестве подарков 30 многодетных семей в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области накануне Международного женского дня 30 многодетных семей стали обладателями сертификатов на приобретение кухонных газовых плит, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan».

В областном филиале партии «Nur Otan» в рамках акции партии «З0 добрых дел» и акции «Караван милосердия» Ассамблеи народа Казахстана в преддверии Международного женского дня первым заместителем председателя акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Галымом Бекмагамбетовым и депутатом Кокшетауского городского маслихата, директором АО «Кокшетауские минеральные воды» Станиславом Максимец были вручены сертификаты на приобретение кухонной газовой плиты 30 многодетным семьям города Кокшетау, имеющим шесть и более детей.

Присутствующих женщин поздравили с наступающим Международным женским днем – 8 марта.

«Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!», – обратился к присутствующим дамам в своем выступлении Г. Бекмагамбетов.

«Хочу выразить огромную благодарность за меры социальной поддержки многодетным семьям, оказываемые со стороны государства. Это адресная социальная помощь, гарантированные социальные пакеты, государственные гранты и трудоустройство», – поделилась Асемгуль Махамбетова.

Как добавили в ведомстве, важнейшими приоритетами государственной политики является поддержка института семьи, многодетных матерей, женского предпринимательства и обеспечение гендерного баланса.

На 1 марта 2021 года в Акмолинской области проживает 9476 многодетных семей, из них 1861 - в областном центре.