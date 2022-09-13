Газовые котельные и насосно-фильтровальную станцию строят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что с 2023 года планируется поэтапный запуск газовых котельных, передает МИА «Казинформ».

«В столице ведем строительство сразу трех газовых котельных. Мощность газовых котельных превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в 3 раза и позволит как покрыть существующий дефицит, так и охватить теплом будущие районы застроек», - сообщил аким столицы.

Поэтапный ввод газовых котельных запланирован с 2023 года. Газовые котельные расположены в районе нового железнодорожного вокзала, по Коргалжинскому шоссе и в ЖМ Тельмана.

Таким образом, котельная «Юго-Восток» позволит обеспечить теплоснабжением районы «Мынжылдык», нового железнодорожного вокзала, перспективный район застройки.

Котельная «Тельмана» в районе ЖК «Багыстан», пр. Улы Дала, ЖМ «Тельмана».

Третья газовая котельная - «Туран» обеспечит теплоснабжением район перспективной застройки вдоль Коргалжинского шоссе, пр. Туран.

Кроме того, во время объезда аким Нур-Султана ознакомился с ходом строительства насосно-фильтровальной станции (НФС-3).

«На сегодня город потребляет 300 тыс. кубометров воды в сутки, мощность новой НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров воды в сутки.Учитывая развитие города, уже имеется дополнительная потребность в воде, поэтому НФС-3 частично введем в эксплуатацию уже к концу этого года. Это позволит снять вопросы по обеспечению домов водоснабжением. С 2023 года увеличим мощность работы НФС-3», - написал аким столицы.

Фото: instagram.com/altay_kulginov_official