Газовые хозяйства в западном регионе страны усилили подготовку к отопительному сезону

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Бауыржан Аскаров, посетивший с рабочим визитом Атыраускую и Мангистаускую области, в первую очередь проинспектировал ход подготовки газовых хозяйств к предстоящему отопительному сезону. Подготовительные работы начались в марте, сразу после завершения предыдущего отопительного сезона, эта работа находится на контроле руководства АО «НК «QazaqGaz», передает МИА «Казинформ».

По словам генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Бауыржана Аскарова, контроль за качественным выполнением работ по подготовке к отопительному сезону будет на постоянной основе.

В целом, работы по подготовке к зиме газовых сооружений и газопроводов в Атырауской и Мангистауской областях ведутся согласно утвержденного графика. Основные подготовительные мероприятия включают в себя около 30-и видов технических работ. До сентября подготовку к отопительному сезону газовики планируют полностью завершить.

Газовики области для подготовки газовых хозяйств к зиме тесно взаимодействуют с коммунальными службами области, с управлением ЖКХ, с крупными предприятиями.

Все мероприятия направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.