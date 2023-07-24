Газовые хозяйства в западном регионе страны усилили подготовку к отопительному сезону
По словам генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Бауыржана Аскарова, контроль за качественным выполнением работ по подготовке к отопительному сезону будет на постоянной основе.
В целом, работы по подготовке к зиме газовых сооружений и газопроводов в Атырауской и Мангистауской областях ведутся согласно утвержденного графика. Основные подготовительные мероприятия включают в себя около 30-и видов технических работ. До сентября подготовку к отопительному сезону газовики планируют полностью завершить.
Газовики области для подготовки газовых хозяйств к зиме тесно взаимодействуют с коммунальными службами области, с управлением ЖКХ, с крупными предприятиями.
Все мероприятия направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.