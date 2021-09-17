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    14:10, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Газовые баллоны вынесли из горящего дома пожарные в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В дачном массиве Павлодара полностью сгорел жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 сентября, в 17.43, поступило сообщение о пожаре по адресу: Павлодар, садоводство «Мелиоратор», ул. Земляничная, 156. На территории частного домовладения полностью выгорел отдельно стоящий жилой газоблочный дом на площади 60 квадратных метров», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Заместитель начальника пожарной части № 4 Асхат Абылханов, начальник караула специализированной пожарной части № 1 Алмас Карпбаев и старший пожарный части № 1 Алишер Какенов вынесли два газовых баллона, по 27 литров каждый, на безопасное от пожара расстояние, отметили в ДЧС.
    «Жертв и пострадавших нет, пожар ликвидирован в 18.59. Причина, ущерб устанавливаются. На месте работали 27 человек личного состава и восемь единиц техники ДЧС Павлодарской области», - отметили в ведомстве.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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