«Газового маньяка» поместили в психоневрологическую клинику в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Державшего в страхе карагандинцев мужчину задержали и определили в психбольницу. 41-летний житель Шахтинска распылял на прохожих газ из баллончика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина в основном нападал на прохожих в торговых домах Караганды. Он без всякой причины нападал на посетителей, и, ругаясь бранью, распылял газ из баллончика, тем самым пугая посетителей. За эти действия на него был составлен протокол об административном правонарушений. Как выяснилось, стражи порядка и ранее его привлекали к ответственности.

«Установлено, что О. Максимов, находясь по проспекту Бухар-Жырау возле магазина «Мини-Маркет», в общественном месте выражался нецензурной бранью, о чём был составлен протокол об административном правонарушении. Ранее он также привлекался по ч.1 ст.434, ч.2 ст.434 КоАП.

За совершение административного правонарушения по ст.434 ч.2 КоАП предусмотрено наказание в виде ареста на срок до пятнадцати суток.

Учитывая, что Максимов ранее неоднократно привлекался за совершение аналогичных правонарушений, но должных выводов для себя не делает, суд применил к нему максимальный срок ареста и наложил взыскание в виде ареста сроком 15 суток», - сообщили в пресс-службе Областного суда Карагандинской области.

Помимо административного взыскания, мужчину определили на принудительное лечение в психоневрологический стационар.