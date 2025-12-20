Газовое отравление в Уральске: госпитализированы мать и пятеро детей

По уточнению управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 18 декабря.

В настоящее время пятеро детей из одной семьи находятся в областной многопрофильной детской больнице в поселке Зачаган. Их состояние под наблюдением врачей.

— Мать детей проходит лечение в городской многопрофильной больнице. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Все они отравились природным газом, — сообщили в ведомстве.





