    02:37, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Газовое отравление в Уральске: госпитализированы мать и пятеро детей

    В Уральске распространилась информация о том, что дети из одной семьи и их мать отравились газом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    планшет врачи
    Фото: pexels

    По уточнению управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 18 декабря.

    В настоящее время пятеро детей из одной семьи находятся в областной многопрофильной детской больнице в поселке Зачаган. Их состояние под наблюдением врачей.

    — Мать детей проходит лечение в городской многопрофильной больнице. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Все они отравились природным газом, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о том, что 52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы. 

    Данагуль Карбаева
