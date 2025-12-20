02:37, 20 Декабрь 2025 | GMT +5
Газовое отравление в Уральске: госпитализированы мать и пятеро детей
В Уральске распространилась информация о том, что дети из одной семьи и их мать отравились газом, передает корреспондент агентства Kazinform.
По уточнению управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 18 декабря.
В настоящее время пятеро детей из одной семьи находятся в областной многопрофильной детской больнице в поселке Зачаган. Их состояние под наблюдением врачей.
— Мать детей проходит лечение в городской многопрофильной больнице. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Все они отравились природным газом, — сообщили в ведомстве.
