Газовый факел на месторождении в ЗКО: есть ли риск для близлежащего села

На видеозаписи, снятой жителями села Петрово, расположенного в непосредственной близости от данного месторождения, отчетливо видно, как газ интенсивно пылает.

— Не имеет значения, кто именно живет в этом селе. Чтобы не оказывать негативного воздействия на окружающую среду, необходимо повышать качество добычи. Пусть внедряют дорогостоящие технологии или прекращают это вовсе. Не должно доходить до того, чтобы люди теряли сознание и падали, — говорит один из местных жителей.

В связи с произошедшим свою позицию высказало ТОО «Урал Ойл энд Газ», которое занимается разработкой Рожковского месторождения.

— В настоящее время на скважине У-10 проводятся промыслово-геофизические исследования. Сжигание газа осуществляется в амбаре в пределах утвержденных нормативов и допустимых объемов сжигания, — говорится в официальной информации компании.

Село Петрово, расположенное в 80 километрах от города Уральска, относится к Январцевскому сельскому округу. Ранее жители этого населенного пункта уже высказывали жалобы, связанные с экологической обстановкой. В связи с этим было принято решение о переселении жителей в село Январцево.

По словам акима Байтерекского района Марата Тогжанова, ТОО «Урал Ойл энд Газ» было выдано разрешение на сжигание факела сырого газа Министерством энергетики РК.

— На сегодняшний день в селе Петрово в 14 домах проживают 23 человека. В настоящее время оснований для переселения жителей в село Январцево нет. Несмотря на то, что населенный пункт расположен вблизи месторождения, он не входит в санитарно-защитную зону. Этот вопрос будет уточняться в дальнейшем, — отметил Марат Тогжанов.

Руководитель департамента экологии по Западно-Казахстанской области Мурат Ермеккалиев сообщил, что осведомлен о ситуации, и что дополнительная информация будет предоставлена позднее.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Западно-Казахстанской области Нурлыбека Мустаева, на сегодняшний день специалисты района выехали на место происшествия.

— Специалисты проведут замеры атмосферного воздуха на данной территории. О результатах будет сообщено дополнительно, — сказал Нурлыбек Мустаев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ЗКО переселят жителей села из-за соседства с нефтегазовым месторождением.