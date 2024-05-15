Газовики начали подготовку к следующему отопительному сезону в РК

АО «КазТрансГаз Аймак» подвели итоги прошедшего отопительного сезона. Газовики паралельно начали подготовку уже к следующему осенне-зимнему периоду, передает агентство Kazinform.

В целом, в отопительный период 2023-2024 годов режим газоснабжения на газораспределительных сетях АО «КазТрансГаз Аймак» был стабильным. Поступающие заявки от абонентов отрабатываются своевременно. Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно.

Компания обеспечивает газом 2 329 866 бытовых абонентов и 63 156 коммунально-бытовых и промышленных предприятий через 68 тысяч километров газопроводов.

Однако зимой в ряде областей были зафиксированы аварийные отключения, произошедшие в силу непредвиденных обстоятельств.

Так, в Алматы и южных регионах страны были выявлены и устранены утечки газа, произошедшие в следствии серии землетрясений, произошедших начиная с 23 января 2024 года.

После произошедших землетрясений АО «КазТрансГаз Аймак» была незамедлительно начата работа по поиску возможных утечек газа на подземных газопроводах во всех южных регионах республики с привлечением передвижной лаборатории «ДЛС-Пергам». В ходе обследования были выявлены и оперативно устранены 150 дефектов.

Эти меры были предприняты с целью ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, поскольку утечки газа могут иметь серьезные последствия. В случае неотключения, газ, перемещаясь через грунт, посредством канализационных и водопроводных сетей поступил бы в дома через туалеты и умывальники, вышел бы наружу, накапливался бы в комнатах, и в случае возникновения искры, произошел бы взрыв, который мог бы привести к большим человеческим жертвам.

Важно отметить, что до начала и в период ОЗП в целях предупреждения несчастных случаев и аварийных ситуаций, на постоянной основе ведется активная работа в СМИ, социальных сетях по пропаганде безопасного использования природного газа в быту.

При этом до начала и в период прохождения ОЗП населению производилась ежемесячная рассылка текстовых сообщений по номеру «112» о мерах предупреждения при использовании природного газа в быту и избежание возможных несчастных случаев.

В рамках подготовки к предстоящему отопильному периоду на сегодня специалисты производственных филиалов АО «КазТрансГаз Аймак» в регионах проводят текущий ремонт газораспределительных систем, шкафных газорегуляторных пунктов, проверяется эффективность электрохимической защиты подземных газопроводов, проводят приборное обследование подземных газопроводов согласно графика.