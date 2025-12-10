Газовикам — современные условия: QazaqGaz ввел новые вахтовые комплексы в Карагандинской области

Новые современные объекты возведены для персонала Темиртауского и Жезказганского линейно-производственных управлений АО «Интергаз Центральная Азия» — дочерней структуры QazaqGaz. Площадь каждого участка составляет 10 150 м², площадь застройки — 1 172,42 м².

Современные условия для работников

В состав каждого комплекса вошли:

административно-бытовое здание, рассчитанное на 23 сотрудника, с кабинетом врача, процедурной комнатой, учебным классом, архивом и серверной;

общежитие на 12 человек с комнатами для проживания, зонами отдыха и приготовления пищи;

тренажерный зал, прачечная, гладильная, сушильная комнаты со шкафами для спецодежды;

душевые, гардеробные и помещения для обслуживающего персонала;

контрольно-пропускной пункт, оснащенный системой контроля доступа и видеонаблюдения.

По словам главы АО «НК «QazaqGaz» Алибека Жамауова, создание комфортных условий труда является одним из ключевых принципов национальной компании.

— Забота о работниках, создание комфортных условий труда на производственных объектах — один из базовых принципов компании. В Год рабочих профессий внимание к людям труда приобрело особый статус. Запуск современных вахтовых комплексов выводит нас на новый уровень организации условий жизни персонала и напрямую влияет на эффективность работы, — отметил он.

Фото: АО «НК «QazaqGaz»

Быстрые сроки и новые технологии

Новые комплексы пришли на смену временным вагончикам и арендному жилью, которые традиционно использовались на старте эксплуатации объектов газотранспортной системы. Социальные объекты были возведены с опережением графика — всего за семь месяцев.

Сократить сроки строительства удалось благодаря применению современных блочно-модульных конструкций, обеспечивающих высокий уровень теплосбережения, звукоизоляции, надежности и минимальных эксплуатационных затрат.

Фото: АО «НК «QazaqGaz»

Безопасность в отопительный сезон

В ходе визита Алибек Жамауов также ознакомился с ходом отопительного сезона в Карагандинской и Улытауской областях. Ранее были завершены работы по текущему ремонту газовой инфраструктуры, а также приборное обследование более 50,7 км газопроводов.

Особое внимание уделяется вопросам безопасного использования газа в быту. Совместно с подразделениями ДЧС организована SMS-рассылка с напоминаниями о правилах безопасности, ведется разъяснительная работа с населением. Для оперативного реагирования филиал располагает автопарком из 16 единиц специализированной техники.

Газовики напоминают, что соблюдение правил эксплуатации газового оборудования — ключевой фактор безопасности в отопительный период. Жителям рекомендуют регулярно проветривать помещения, не оставлять включенные газовые приборы без присмотра и при появлении запаха газа немедленно обращаться в аварийную службу «104».