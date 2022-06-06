Газовая отрасль Казахстана может столкнуться с кризисом уже через два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной компании QazaqGaz сообщили о необходимости принятия неотложных мер по расширению ресурсной базы товарного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2024 году газовая отрасль может столкнуться с кризисными явлениями. Если удовлетворить все заявки потребителей, то кризис начнется уже в 2023 году. Во-первых, прогнозируется дефицит газа с 2024 года. Потребности внутреннего рынка превысят доступные ресурсы газа на 1,7 млрд куб.м. Если не принять неотложные меры, экспорт газа прекратится в 2023 году», - сказал председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Санжар Жаркешов на правительственном часе в Мажилисе.

Дефицит, по его словам, связан с большим объемом заявок от новых крупных потребителей, включая проекты перевода ТЭЦ на газ (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы), подключения к газоснабжению новых газохимических комплексов (ОХК, WestGasOil и другие) и новых крупных коммерческих потребителей. Во-вторых, ожидается ухудшение финансовой устойчивости национального оператора в 2022 году из-за убыточности внутреннего рынка.

«В 2021 году национальному оператору удалось компенсировать убытки внутреннего рынка в 162 млрд тенге за счет доходов от транспортировки и экспорта. Однако, в 2022 году прогнозируется снижение валовой прибыли до 62 млрд тенге, так как убытки внутреннего рынка составят 176 млрд тенге, а доходы упадут из-за сокращения объемов экспорта. Необходимы неотложные меры», - сказал С. Жаркешов.

Он озвучил неотложные меры по расширению ресурсной базы товарного газа в период с 2022 по 2030 годы. К 2022 году доступный ресурс равен 25,6 млрд куб.м, с учетом включения объемов ТШО, которые должны быть перенаправлены с экспорта на внутренний рынок в объеме 1,7 млрд куб.м. Как пояснил глава компании, пока понимания с ТШО нет, они нацелены на экспортные поставки газа, тогда как страна нуждается в дополнительных объемах для внутреннего рынка.

«С 2023 года появляются наиболее подготовленные месторождения в объеме 200 млн куб. м, такие как Урихтау, Придорожное, Рожковское и так далее, и к 2027 году объемы добычи увеличатся до 1,7 млрд куб. м. С 2024 года ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд куб.м даст 0,7 млрд куб.м товарного газа. С 2026 года планируется снижение обратной закачки газа на месторождении Тенгиз и Карачаганак, в результате чего планируется увеличение свободного ресурса на 5 млрд куб. м», - проинформировал председатель компании.

Он напомнил, что в 2026 году планируется расширение завода на Кашагане дополнительно на 2 млрд куб.м и к 2029 году - еще на 6 млрд куб.м. По информации С. Жаркешова, с 2029 года прогнозные объемы добычи от геологоразведки QazaqGaz могут составить 1 млрд куб.м.