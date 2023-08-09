Газовая инфраструктура в Астане готова к осенне-зимнему периоду на 100% - QazaqGaz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов проверил объекты газоснабжения в городе Астана в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Во время рабочей поездки глава нацкомпании посетил газорегуляторный пункт на ТЭЦ-2, строительную площадку ТЭЦ-3, а также газовую тепловую станцию «Юго-Восток». Председателю было доложено о состоянии объектов газоснабжения, а также о завершении строительства подводящей газовой инфраструктуры на объектах.

«Сегодня ознакомились с подготовкой к отопительному сезону столичных ТЭЦ. Акимат города проделывает огромную работу по этим энергетическим проектам. Отмечу, что со стороны QazaqGaz вся газовая инфраструктура в Астане готова к осенне-зимнему периоду – жители будут обеспечены газом. Также мы проведем инспекцию подобных объектов во всех регионах нашей страны. На сегодняшний день готовность газовых хозяйств к отопительному сезону по Казахстану составляет 82%, прогресс с опережением графика», – отметил глава QazaqGaz.