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    18:46, 21 Август 2023 | GMT +6

    Газовая инфраструктура в Актюбинской области готовится к осенне-зимнему периоду

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    Фото: АО «КазТрансГаз Аймак»
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в рамках утвержденной инвестиционной программы на 2021-2026 годы ведутся работы по модернизации газораспределительных сетей с заменой стальных газопроводов на полиэтиленовые, а также замена устаревших газорегуляторных пунктов (ГРП) на блочные ГРП для обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации, передает МИА «Казинформ».

    Подготовительные работы начались в марте, сразу после завершения предыдущего отопительного сезона, эта работа находится на контроле руководства АО «НК «QazaqGaz».

    «Действующий газопровод, обеспечивающий газоснабжением районы «Москва» и «Курмыш», а также вновь построенный микрорайон «Батыс», эксплуатируется более 50 лет и является одним из ключевых газопроводов газоснабжения города Актобе. Согласно экспертному заключению, данный газопровод, в связи с коррозией металла труб, износа изоляции и длительным сроком эксплуатации, подлежит замене», – объясняет заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Салим Нагым.


    Как отметил С.Нагым, инспекции подобных объектов проводятся во всех регионах страны. На сегодняшний день готовность газовых хозяйств к отопительному сезону по Казахстану составляет 87%.

    Компания АО «КазТрансГаз Аймак» видит свою миссию не только в бесперебойном снабжении населения газом, но и в его просвещении в вопросах безопасности и призывают потребителей быть особенно осторожными и внимательными при пользовании газовыми приборами.



    Теги:
    Актюбинская область Газификация
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