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Газовая автозаправка загорелась в Экибастузе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Июля 2023, 15:26
Газовая автозаправка загорелась в Экибастузе Кадр из видео: t.me/qr_tjm

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Четыре цистерны загорелись на автогазозаправочной станции в Экибастузе. Пламя перешло на продуктовый магазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«В Экибастузе по адресу Кунаева, 5 на автомобильной автогазозаправочной станции происходит открытое горение четырех цистерн с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин «Феруза». Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.


На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. В 15:00 пожар локализовали. Тушение продолжается.


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