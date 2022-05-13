13 Мая 2022 21:43

Газопроводы строят в 44 населенных пунктах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как осуществляется газификация населенных пунктов Жамбылской области. Что нужно, чтобы развивалась инфраструктура населенных пунктов, а молодежь не уезжала из села – об этом шла речь на совещании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Газопроводы строятся в 44 населенных пунктах региона, - сообщил руководитель облуправления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев. – По шести населенным пунктам разработана проектно-сметная документация, которая внесена в республиканский бюджет для уточнения. Районные акиматы разрабатывают ПСД по газоснабжению 22 населенных пунктов. Необходимо разработать проекты еще по 14 селам. Следует отметить, что из-за малочисленности населения - менее 200 человек, в 28 населенных пунктах области вопрос газификации отложен на последние годы».

Глава региона подчеркнул, что не стоит торопиться в оценке перспективности или бесперспективности отдельных сел.

«Нам нужно оценить концепцию газоснабжения бесперспективных сел с другой стороны, - отметил Нуржан Нуржигитов. - Кто будет переезжать в эти села, если мы не проведем туда газ и воду, не проложим дороги из-за малочисленности населения? Если мы не обеспечим тамошних жителей социальными объектами? Давайте не будем усложнять будущее села. В связи с этим надо тщательно все обдумать, произвести расчеты и рассмотреть возможности для реализации инфраструктурных проектов».

Глава региона подчеркнул, что работы по прокладке труб на улицах при подаче питьевой воды и газа в села должны быть включены в будущие проекты.

«Не каждая семья может позволить себе провести газ в свой дом за 350 - 450 тыс. тенге. Поэтому природный газ должен доходить до дворов жильцов. Тогда им будет дешевле провести газ в дом. Кроме того, рассмотрите способы поддержки и спонсирования уязвимых семей в этом отношении. Не следует затягивать и замену систем отопления социальных объектов, нужно, чтобы они работали на природном газе», - отметил Нуржан Нуржигитов.

«Предстоит большой фронт работ, план действий утвержден. В дальнейшем мы рассмотрим и проанализируем некоторые вопросы по отдельности и комплексно, в зависимости от их актуальности. Особое внимание следует уделить тарифной политике. Мы должны не только выявлять проблемы, но и думать об эффективных путях их решения», - резюмировал аким области.

По данным облуправления энергетики и ЖКХ, на внедрение 133 проектов в сфере питьевой воды, природного газа, тепла и ЖКХ предусмотрено 38 млрд тенге, что на 39,2 % больше, чем в 2021 году.

В Жамбылской области в 371 населенном пункте области проживают 1 млн 150 тыс. человек, в том числе в городах Тараз, Каратау, Жанатас, Шу - 460,3 тыс., в 367 селах - 689,8 тыс. человек.