Газопереработка и газохимия: Токаев обсудил сотрудничество с Air Products

Президент Казахстана провел встречу с главным исполнительным директором Air Products Эдуардо Менезесом, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи с руководителем американской компании Air Products, специализирующейся на переработке природного газа и производстве промышленных газов, были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в данной отрасли.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана, и наша страна заинтересована в расширении взаимовыгодных связей.

Фото: Акорда

В свою очередь Эдуардо Менезес сообщил, что его компания рассматривает возможность инвестирования в экономику Казахстана. Так, Air Products выражает заинтересованность в реализации проектов в сферах газопереработки и газохимии, а также глубокой переработки угля.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев приветствовал данную инициативу и подтвердил готовность казахстанской стороны оказать необходимую поддержку.

Компания Air Products входит в число крупнейших компаний США и является одним из международных лидеров в сфере переработки природного газа и производстве промышленных газов (азот, водород, кислород).