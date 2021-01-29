Газоперерабатывающий завод построят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в поселке Ескене построят газоперерабатывающий завод. Об этом в ходе отчета перед населением, прошедшем в онлайн-режиме, рассказал аким Мататского района Шакир Кейкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство завода по комплексной подготовке газа мощностью 1 млрд кубометров в год запланировано вблизи поселка Ескене. Стоимость проекта составит 1 млрд 250 млн долларов. Возведением объекта, который будет работать на газе морского месторождения Кашаган, займётся компания ТОО «GPC Investment». Строительные работы начнутся в текущем году и завершатся в 2023 году. В процессе строительства будет трудоустроено около 3000 человек, 450 человек затем получат постоянную работу», - сообщил аким Макатского района.