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    21:29, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Газоперерабатывающий завод построят в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в поселке Ескене построят газоперерабатывающий завод. Об этом в ходе отчета перед населением, прошедшем в онлайн-режиме, рассказал аким Мататского района Шакир Кейкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Строительство завода по комплексной подготовке газа мощностью 1 млрд кубометров в год запланировано вблизи поселка Ескене. Стоимость проекта составит 1 млрд 250 млн долларов. Возведением объекта, который будет работать на газе морского месторождения Кашаган, займётся компания ТОО «GPC Investment». Строительные работы начнутся в текущем году и завершатся в 2023 году. В процессе строительства будет трудоустроено около 3000 человек, 450 человек затем получат постоянную работу», - сообщил аким Макатского района.


    Теги:
    Атырауская область Строительство
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