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Газом в 2023 году обеспечат 56 населенных пунктов Казахстана

17 Февраля 2023, 12:26
Газом в 2023 году обеспечат 56 населенных пунктов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр поделился планами по газификации населенных пунктов страны в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках газоснабжения населения страны в прошлом году реализовано 142 проекта. В этом году для обеспечения газом 167 тысяч жителей 56 населенных пунктов запланировано 86 проектов», - сказал Роман Скляр в ходе парламентских слушаний в Сенате.

Таким образом, газификация страны будет доведена до 60%.

Ранее, Скляр озвучил сроки завершения проверки теплоэнергостанций и электросетей Казахстана.

«По поручению Главы государства, проводится ревизия всех теплоэнергостанций и электрических сетей. Проверка завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий», - сказал Роман Скляр.


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