Газохимия и роботы в степи: как завод KPI меняет экономику Казахстана

Завод не просто вышел на стабильные показатели, достигнув за 10 месяцев 2025 года отметки в 300 тысяч тонн полипропилена (это больше 245,4 тыс. тонн за весь 2024 год), но и стал технологическим драйвером для всей полимерной отрасли.

Запуск KPI кардинально изменил расстановку сил на внутреннем рынке. Еще недавно Казахстан критически зависел от импорта полимеров: в 2022 году эта доля составляла 63%. По итогам прошлого года она снизилась до 17%, а сегодня рынок обеспечен отечественным продуктом более чем на 70%. Зависимость от внешних поставок сократилась до рекордных 7%.

Фото: ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»

Работа комплекса дает мультипликативный эффект для экономики. Если в первый год работы с KPI сотрудничало всего 15 казахстанских предприятий-переработчиков полипропилена, то сегодня их число превысило 130. Это производители медицинских изделий, упаковки, мебели, ковров и стройматериалов, которые получили доступ к качественному и недорогому сырью, создавая сотни рабочих мест.

Сегодня KPI по праву считается образцовым и самым передовым отечественным заводом тяжелой промышленности. В штате трудятся 628 человек: до 20% из них — это специалисты из разных регионов страны, а свыше 80% работников — жители Атырауской области.

Выпускники местных вузов и колледжей получают здесь работу мечты, управляя оборудованием мирового класса. Яркий пример — главный инженер завода Абзал Досжанов, выпускник Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева, прошедший путь до технического руководителя сложнейшего производства.

Сердце предприятия — это передовые американские технологии от компании Lummus Technology. Они помогают перерабатывать пропан с месторождения Тенгиз в продукт с высокой добавленной стоимостью практически безотходно и с максимальной экологичностью. Но мало производить, нужно подтвердить качество. За это отвечает лаборатория швейцарской компании SGS — мирового лидера в сфере инспекционных услуг. Специалисты SGS в режиме 24/7 контролируют параметры продукции, что фактически является «знаком качества» для выхода на глобальные рынки.

Фото: ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»

Особого внимания заслуживает логистика.Завод KPI внедрил первый в Центральной Азии и СНГ полностью роботизированный склад нефтехимической продукции. Раньше перемещение паллет весом полторы тонны требовало ручного труда, участия погрузчиков и неизбежно зависело от человеческого фактора. Ныне этот процесс полностью отдан на откуп умным машинам. Роботы сами принимают продукцию с фасовочных линий, распределяют ее по ячейкам хранения и готовят партии к отгрузке.

Для удобства клиентов завод выстраивает собственную логистическую инфраструктуру по всей стране. Успешно функционируют региональные хабы в Астане и Алматы, позволяющие доставлять сырье переработчикам за считанные дни. В планах — открытие склада в Шымкенте, что укрепит позиции компании на юге республики.

Фото: ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»

Казахстанский полипропилен востребован далеко за пределами страны: его охотно закупают в Европе, России и Китае. Особую динамику показывает Турция, где наше сырье использует один из крупнейших холдингов по производству упаковки, экспортирующий свои товары в 60 стран мира.

Газохимический первенец КазМунайГаза стал системным драйвером национальной экономики. Предприятие на практике реализует переход от сырьевой модели к глубокой переработке, оставляя добавленную стоимость внутри страны. Это уже не просто завод, а фундамент новой индустриальной экосистемы, где высокие технологии, экспортный потенциал и развитие отечественного бизнеса работают как единый, отлаженный механизм.