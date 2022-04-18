Газификацию ТЭС начали в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В городе начались работы по газификации теплоэлектростанции (ТЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил генеральный директор городского унитарного предприятия «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» Юрий Адамчук, работы по газификации ТЭС ведутся по графику.

«В данное время «Байконурэнерго» ведёт строительство газопровода и перевод двух водогрейных котлов с мазута на природный газ. Эта трудоемкая работа продлится с мая по октябрь 2022 года, и уже в конце этого оба котла должны работать на газе», - рассказал руководитель Байконурской ТЭС.

Городские службы уже предупредили горожан, что горячая вода на территории города Байконура будет отключена с 15 мая до 1 сентября 2022 года. Но медицинские учреждения, объекты социальной сферы будут обеспечены альтернативным оборудованием для подогрева холодной воды в полном объёме.

«Применение более дешёвого и экологичного вида топлива – газа, вместо дорогостоящего мазута на ТЭС позволит снизить тарифы на тепловую энергию, стоимость горячей воды, и услуги по теплоснабжению теперь будут намного дешевле», - радуются жители города.

Они уже успели оценить преимущества использования казахстанского природного газа в быту, так как весь жилой фонд города Байконура уже газифицирован.

Во время недавней встречи в Кызылорде представители администрации города Байконура, аппарата спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур», Кызылординского производственного филиала «КазТрансГаз Аймак», управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области еще раз сверили планы подготовки к началу работ по газификации главного энергетического сердца города – теплоэлектростанции города Байконура.

Напомним, схема газификации города Байконура была утверждена в июне 2017 года на пятом заседании Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур». 19 октября этого же года в Астане был подписан контракт между ГУП «Газовое хозяйство», АО «КазТрансГаз» и АО «КазТрансГаз Аймак» на поставку казахстанского природного газа в Байконур.