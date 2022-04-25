Газификация региона снизит нагрузку на ТЭЦ – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на Правительственном часе в Сенате заявил, что отсутствие газа сдерживает привлечение инвестиций в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации К. Аксакалова, ежегодно область потребляет 619 тыс. тонн угля. Один частный дом тратит на топливо около 25 тыс. тенге в месяц. Аким области сравнил затраты на отопление жителей газифицированной Карагандинской области и города Нур-Султана – 14 и 13 тысяч, соответственно.

«На протяжении 20 лет рассматриваются различные варианты привлечения газа. В том числе через Российскую Федерацию. Наиболее приемлемым вариантом считаем подключение области от газопровода «Сарыарка», все необходимые параметры для обеспечения области природным газом заложены в проекте магистрального газопровода. Ориентировочная стоимость строительства отводов, подводящих и разводящих сетей газификации к 139 населенным пунктам составит 140 млрд тенге с охватом населения 457 тыс. человек», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона проинформировал, что акимат совместно с АО «Интергаз Центральная Азия» сейчас занимаются определением прогнозного количества потребителей, количества домов, которые планируется подключить, потребности сжиженного нефтяного газа в разрезе населенных пунктов и приоритетности газификации населенных пунктов и промышленных объектов с разбивкой по годам.

«Отсутствие газа является сдерживающим фактором привлечения инвестиций. Все современное технологическое оборудование адаптировано под газ. В этом году произошла авария на Петропавловской ТЭЦ-2. Собственники проводят ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Вместе с тем, с учетом возможности ТЭЦ к 2026-му году ощутим дефицит тепла в городе. Газификация региона позволит обеспечить крупные предприятия и объекты бесперебойным теплоснабжением, тем самым снизить нагрузку на ТЭЦ», - подчеркнул К. Аксакалов.

Еще одно несомненное преимущество использования газа – снижение выбросов загрязняющих веществ, улучшение бытовых условий, решение вопросов по переселению и оттоку населения.

Сенатор Ерик Султанов считает, что медленные темпы строительства магистрального газопровода «Сарыарка» не позволят к 2025-му году завершить газификацию северных и восточных регионов, как планировалось ранее. Он предложил пересмотреть возможность проведения газа из России.

Напомним, переговоры с РФ о газификации северных и восточных регионов провело Минэнерго Казахстана.