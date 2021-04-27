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    12:25, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Газета Le Figaro: Казахстан запускает кампанию против коронавируса с помощью своей национальной вакцины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 26 апреля, Казахстан начал кампанию по вакцинации от коронавируса с помощью национальной вакцины, названной QazVac, которая в настоящее время находится на III стадии клинических испытаний. Об этом говорится в статье, размещенной на сайте газеты «Le Figaro».

    «По данным национального телевидения, по всему Казахстану было распространено 50 000 доз двухдозовой вакцины, разработанной НИИПББ или государственным научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Министру здравоохранения Алексею Цою ввели первую дозу вакцины по телевидению в прямом эфире. После этого, А. Цой заявил, что он чувствует себя «хорошо» и добавил, что правительство ведет переговоры с Турцией о производстве большего количества новых партий. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил научный прорыв страны в качестве «одной из немногих стран» в мире, которая разработала собственную вакцину против вируса COVID-19.

    Казахстан стал первым иностранным государством, запустившим на своей территории производство российской вакцины «Спутник V», которая до сих пор доминировала в его кампании по вакцинации от коронавируса. По словам А. Цоя, с начала кампании в феврале в Казахстане был вакцинирован каждый 20 человек.

    Согласно официальным данным по состоянию на 26 апреля при населении почти в 19 миллионов человек более 309 тысяч были заражены коронавирусом, 3570 человек умерли. Казахстан, бывшая советская республика, является крупнейшей экономикой в Центральной Азии, обладающей богатейшими запасами углеводородов и природных ресурсов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Аналитика QazVaс Вакцинация QazCovid-in
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