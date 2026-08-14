«Газель» загорелась перед пунктом оплаты на трассе Астана — Щучинск

По информации «КазАвтоЖола», сообщение о происшествии поступило в 16:43. Автомобиль загорелся при подъезде к пункту взимания платы «Щучинск» непосредственно на полосе движения.

Как уточнили в ДЧС Акмолинской области, площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение осложнялось наличием в автомобиле газобаллонного оборудования — существовала угроза взрыва.

При этом вызовов на линии 101 и 112 не поступало. Информацию о пожаре сотрудники ДЧС обнаружили в социальных сетях и направили на место спасателей.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Ранее маршрутный автобус загорелся в Степногорске.