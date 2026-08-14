«Газель» загорелась перед пунктом оплаты на трассе Астана — Щучинск
14 августа на автодороге Астана — Щучинск произошло возгорание автомобиля «Газель», передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации «КазАвтоЖола», сообщение о происшествии поступило в 16:43. Автомобиль загорелся при подъезде к пункту взимания платы «Щучинск» непосредственно на полосе движения.
Как уточнили в ДЧС Акмолинской области, площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение осложнялось наличием в автомобиле газобаллонного оборудования — существовала угроза взрыва.
При этом вызовов на линии 101 и 112 не поступало. Информацию о пожаре сотрудники ДЧС обнаружили в социальных сетях и направили на место спасателей.
Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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