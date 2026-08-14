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    «Газель» загорелась перед пунктом оплаты на трассе Астана — Щучинск

    14 августа на автодороге Астана — Щучинск произошло возгорание автомобиля «Газель», передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожар горит дым
    Кадр из видео

    По информации «КазАвтоЖола», сообщение о происшествии поступило в 16:43. Автомобиль загорелся при подъезде к пункту взимания платы «Щучинск» непосредственно на полосе движения.

    Как уточнили в ДЧС Акмолинской области, площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение осложнялось наличием в автомобиле газобаллонного оборудования — существовала угроза взрыва.

    При этом вызовов на линии 101 и 112 не поступало. Информацию о пожаре сотрудники ДЧС обнаружили в социальных сетях и направили на место спасателей.

    Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

    Ранее маршрутный автобус загорелся в Степногорске.

     

    Пожар Регионы Казахстана Трассы Астана Акмолинская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор