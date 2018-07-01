«Газель» столкнулась с легковушкой: 7 человек травмированы и один погиб

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Семь человек пострадали и один погиб в результате столкновения «Газели» с легковым автомобилем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление государственного языка и информации Туркестанской области.

26 июля в ОВД города Кентау поступило сообщение о том, что на автотрассе Туркестан-Кентау произошло ДТП. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что водитель автомобиля марки «Ауди», 1975 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автомобилем марки «Газель», водитель, 1987 года рождения, направляся в сторону Кентау-Туркестан. В результате на месте ДТП скончался водитель «Ауди».

7 пассажиров автомобиля марки «Газель» с различными травмами доставили в больницу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК. Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование.