Газбаллоны взорвались в кафе в Костанайской области

Взрыв нескольких баллонов стал причиной пожара в кафе в Костанайской области. Общая площадь возгорания составила 330 кв.м, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вызов на пульт спасателей поступил 8 октября в 20:19. В одноэтажном здании кафе «Майская сказка» произошел пожар на всей площади здания 330 кв.м. Через несколько минут пожарные приехали на место вызова и приступили к тушению. В процессе устранения эвакуировано 7 газовых баллонов объемом по 27 литров. 3 баллона взорвались в здании кафе.

По словам пожарных, тушение осложнял порывистый ветер, но спустя два часа пожар был потушен.

- Спасены стоящее рядом складское помещение, в котором находились товарно-материальные ценности на общую сумму около 3 млн тенге, и автомобиль марки «Фотон», ориентировочная стоимость которого составляет 5 млн тенге, - сообщили в пресс-службе ДЧС по Костанайской области.

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. По данному факту составлен административный протокол по ст.410 ч.1. КоАП РК.