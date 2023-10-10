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    20:25, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Газбаллоны взорвались в кафе в Костанайской области

    пожар
    Фото: ДЧС по Костанайской области.

    Взрыв нескольких баллонов стал причиной пожара в кафе в Костанайской области. Общая площадь возгорания составила 330 кв.м, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вызов на пульт спасателей поступил 8 октября в 20:19. В одноэтажном здании кафе «Майская сказка» произошел пожар на всей площади здания 330 кв.м. Через несколько минут пожарные приехали на место вызова и приступили к тушению. В процессе устранения эвакуировано 7 газовых баллонов объемом по 27 литров. 3 баллона взорвались в здании кафе.

    По словам пожарных, тушение осложнял порывистый ветер, но спустя два часа пожар был потушен.

    - Спасены стоящее рядом складское помещение, в котором находились товарно-материальные ценности на общую сумму около 3 млн тенге, и автомобиль марки «Фотон», ориентировочная стоимость которого составляет 5 млн тенге, - сообщили в пресс-службе ДЧС по Костанайской области.

    Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. По данному факту составлен административный протокол по ст.410 ч.1. КоАП РК.

    Теги:
    ДЧС Пожар Костанайская область Происшествия
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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