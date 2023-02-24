Газа в Казахстане хватит на 100 лет - QazaqGaz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Газа у Казахстана достаточно. Об этом заявил заместитель председателя правления по маркетингу АО «НК «QazaqGaz» Арман Касенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Газа у Казахстана достаточно. Запасов газа - 3,8 трлн кубометров. Если исходить из примерного уровня потребления товарного газа в 25 млрд кубов, то можно сказать, что на 100 лет его хватит», - сказал Арман Касенов, отвечая на вопросы журналистов после заседании общественного совета Фонда «Самрук-Қазына».

По его словам, на сегодня необходимо стимулировать переработку сырого газа.

«Вопрос переработки мы сегодня обсуждали с общественным советом и показывали свои убытки на внутреннем рынке. Это в целом не вопрос убытков компании QazaqGaz. Вопрос в том, что мы не даем своим недропользователям справедливое ценообразование. Соответственно, они не могут переработать сырой газ в товарный для республики. То есть, по сути, месторождения начинают работать на истощение», - добавил Арман Касенов.

Ранее сообщалось, что повысить цены на газ для крупных коммерческих потребителей и майнеров просит QazaqGaz. Национальный оператор терпит убытки из-за дешевой цены на газ.

«Прогнозный убыток национального оператора на 2022-2023 год в осенне-зимний период, у нас в соответствии с законом о газе и газоснабжении регуляторная политика выстроена с июля по июль следующего года, составляет 184 млрд тенге», - сказал Арман Касенов.