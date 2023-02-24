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    14:53, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Газа в Казахстане хватит на 100 лет - QazaqGaz

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Газа у Казахстана достаточно. Об этом заявил заместитель председателя правления по маркетингу АО «НК «QazaqGaz» Арман Касенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Газа у Казахстана достаточно. Запасов газа - 3,8 трлн кубометров. Если исходить из примерного уровня потребления товарного газа в 25 млрд кубов, то можно сказать, что на 100 лет его хватит», - сказал Арман Касенов, отвечая на вопросы журналистов после заседании общественного совета Фонда «Самрук-Қазына».

    По его словам, на сегодня необходимо стимулировать переработку сырого газа.

    «Вопрос переработки мы сегодня обсуждали с общественным советом и показывали свои убытки на внутреннем рынке. Это в целом не вопрос убытков компании QazaqGaz. Вопрос в том, что мы не даем своим недропользователям справедливое ценообразование. Соответственно, они не могут переработать сырой газ в товарный для республики. То есть, по сути, месторождения начинают работать на истощение», - добавил Арман Касенов.

    Ранее сообщалось, что повысить цены на газ для крупных коммерческих потребителей и майнеров просит QazaqGaz. Национальный оператор терпит убытки из-за дешевой цены на газ.

    «Прогнозный убыток национального оператора на 2022-2023 год в осенне-зимний период, у нас в соответствии с законом о газе и газоснабжении регуляторная политика выстроена с июля по июль следующего года, составляет 184 млрд тенге», - сказал Арман Касенов.


    Теги:
    Экономика Газификация Нефть/газ
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