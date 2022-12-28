Газ проведут в 8 сел Атырауской области

28 Декабря 2022, 17:21

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2023 году газ проведут в 8 сел Атырауской области. Об этом сообщил заместитель акима региона Кайрат Нуртаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области газом обеспечены 88,4% населения. Это два города и 135 населенных пунктов региона. В 18 селах подача природного газа отсутствует. Это села Ниетбай, Кетебай, Кенорыс, Томан, Мынтобе, Аукайран, Айбас, Жаскайрат, Кызыл уй, Койсары, Ноябрьск, Ескене, Былкылдакты, Коныраулы, Таскудук, Саркудук, Сарколь, Кенбай.

Ведется строительство газопровода в шести селах Кызылкогинского района и в двух селах Исатайского района. После завершения в 2023 году работ газом будут обеспечены 145 сельских населенных пунктов, или 93,5% населения», - сообщил Кайрат Нуртаев.

Кроме того, для увеличения мощности газопроводов разрабатывается проектно-сметная документация на строительство магистральных систем «АГТС Финская–120» и «Редут-АГРС Финская-120». Это позволит улучшить газоснабжение населенных пунктов.