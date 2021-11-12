Газ пришел в два села в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Газ пришел в села Тасоткель и Акбулак Хромтауского района Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подключение населенных пунктов стало возможным благодаря завершению строительства межпоселковых газопроводов, общей протяженностью 78,6 километра в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года.

Стоимость проекта более 750 миллионов тенге. В результате всего газом будет обеспечено 108 домов и 6 социальных объектов.

В церемонии пуска внутрипоселковых газопроводов принял участие аким области Ондасын Уразалин, который в домах жителей сел и ознакомился с газовым оборудованием.

«За зиму мы сжигали несколько тонн угля, очень накладно получалось для семейного бюджета. Ежедневно топить печь тяжело. Мы очень рады газу и безмерно благодарны руководству области за такую поддержку», - отметила жительница села Тасоткель Светлана Сагирова.

Ондасын Уразалин поздравил сельчан, поблагодарил рабочих за выполненную в поставленные сроки работу.

«По поручению Главы государства работа по развитию сельских территорий, созданию благоприятных, комфортных условий в селах будет продолжена», - заверил он.

В настоящее время газом обеспечено практически 99 % населения Хромтауского района.