Газ пришел в два села в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Газ пришел в села Тасоткель и Акбулак Хромтауского района Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Подключение населенных пунктов стало возможным благодаря завершению строительства межпоселковых газопроводов, общей протяженностью 78,6 километра в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года.
Стоимость проекта более 750 миллионов тенге. В результате всего газом будет обеспечено 108 домов и 6 социальных объектов.
В церемонии пуска внутрипоселковых газопроводов принял участие аким области Ондасын Уразалин, который в домах жителей сел и ознакомился с газовым оборудованием.
«За зиму мы сжигали несколько тонн угля, очень накладно получалось для семейного бюджета. Ежедневно топить печь тяжело. Мы очень рады газу и безмерно благодарны руководству области за такую поддержку», - отметила жительница села Тасоткель Светлана Сагирова.
Ондасын Уразалин поздравил сельчан, поблагодарил рабочих за выполненную в поставленные сроки работу.
«По поручению Главы государства работа по развитию сельских территорий, созданию благоприятных, комфортных условий в селах будет продолжена», - заверил он.
В настоящее время газом обеспечено практически 99 % населения Хромтауского района.
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