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Газ появился в селе Каратал Актюбинской области

3 Января 2022 22:50
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Газ появился в селе Каратал Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В село Каратал Уилского района провели газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Доступ к голубому топливу получили почти 1400 жителей Каратала. На эти цели государство направило свыше 457 миллионов тенге.

«Я рад, что теперь ваш быт станет намного легче и комфортнее. Не надо будет больше закупать уголь и дрова, топить и чистить печь. У вас появится больше времени на воспитание подрастающего поколения. Поздравляю с 30-летием Независимости страны и Новым годом! Пусть все трудности останутся в этом году, а все хорошее найдет свое продолжение в следующем», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

«Большую радость подарили сегодня нам, особенно женщинам села. Им действительно станет намного легче вести домашнее хозяйство. Все это благодаря Главе государства, вашим стараниям», - говорит ветеран труда Жаугашты Жонысов.

Кроме того, в Уилском районе была введена в эксплуатацию система водоснабжения, которая обеспечит централизованным водоснабжением более 220 жителей села Бестамак. На реализацию проекта выделено около 241 миллиона тенге бюджетных средств.

«Уже почти три года прошло с того момента, как Глава государства оказал мне высокое доверие, назначив акимом Актюбинской области. За это время я не раз бывал в вашем поселке. Провели газ, теперь очередь дошла и до обеспечения водой. Конечно, есть еще много вопросов, требующих решения, и я уверен, что благодаря единству, сплоченности и трудолюбию, мы справимся со всеми стоящими перед нами задачами по дальнейшему повышению благосостояния и качества жизни населения, в том числе в сельской местности», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Аким области также сообщил, что в 2022 году будет решаться вопрос обеспеченности населенного пункта качественным интернетом, продолжится ремонт и строительство дорог.



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#Актюбинская область   #Газификация  
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Автор:

Самал Ендибаева

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