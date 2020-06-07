Газ подвели к домам в четырёх жилых массивах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане газораспределительные сети (отводы) подвели к части домов в четырёх жилых массивах: Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, Агрогородок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Для жителей города акиматом на бесплатной основе предусмотрены счетчики. Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом работ по переводу на газ ТЭЦ-1/ТЭЦ-2 и строительства газораспределительных сетей для газификации промышленного сектора и жилых массивов.

Газопровод строится по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева. На совещании по дальнейшему развитию столицы Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил взять на контроль процесс газификации города.

«Газификация столицы - исторический проект Елбасы. В ЖМ «Железнодорожный» проложено 96% распределительных сетей газоснабжения. Работы по отводу сетей непосредственно уже к домам проводим в четырёх жилых массивах: ЖМ Коктал-1/2, Железнодорожный, Агрогородок, активные работы по строительству газораспределительных сетей также ведутся в ЖМ Промышленный. Зашли в микрорайон Юго-Восток (правая сторона), Юго-Восток (левая сторона). Первые социальные объекты к газу подключим уже летом текущего года, это в ЖМ Коктал-1 и Железнодорожный», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Жители жилых массивов отметили, что проведение газа не только благоприятно скажется на экологии города, но и значительно улучшит условия жителей частного сектора.

«Мы рады, что уже в текущем отопительном сезоне нам не надо будет топить дома углём. Наши дедушки, бабушки топили углём, потом родители, мы тоже застали это. Теперь хоть будем знать, какого это жить в столице. Дети наши хоть не будут знать, насколько тяжело топить дома углём. В отопительный сезон мы всегда были привязаны к дому, нужно было ещё думать, где купить качественный уголь, где его хранить. Спасибо Елбасы, президенту за то, что проводят газ в столицу», - сказал жители частного сектора.

Газификация промышленного сектора и жилых массивов пройдёт в 3 этапа: планируется, что в текущем отопительном сезоне будут снабжены газом жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный, продолжатся работы в ЖМ Юго-Восток. Вторым этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК). Срок реализации – 2020-2023 г.

Газификация столицы позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз, твердых веществ – 40 тысяч тонн.