Газ для населения подешевел в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, в соответствии с приказом министра национальной экономики РК от 1 февраля 2017 года № 36 «Об утверждении правил ценообразования на общественно значимых рынках» и письмом департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 1 октября текущего года цены на выпуск товарного газа без налога на добавленную стоимость введены в действие с 1 сентября 2025 года.

При этом учитывался тариф на транспортировку через газораспределительные системы.

— В соответствии с поручением заместителя Премьер-министра РК, министра национальной экономики Серика Жумангарина с 1 сентября 2025 года утверждена цена на газ для населения 20 128,66 тенге без налога на добавленную стоимость. До этого было 23 914,59 тенге, — сообщили в ведомстве.

В частности, цены на освобождение утверждены следующим образом. За 1 тыс. куб. м товарного газа населению — 20 128,66 тенге, получателям государственной адресной социальной помощи или жилищной помощи — 15 905,36 тенге, другим юридическим лицам — 29 731,67 тенге.

В связи с введением моратория в Казахстане указанные цены останутся неизменными до 1 января 2026 года.

Напомним, с 16 октября текущего года в Казахстане приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца 1 квартала 2026 года.