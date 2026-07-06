Гастротур во Вьетнаме: какие необычные блюда придумали для туристов

Во Вьетнаме повара из трех стран — производителей дуриана разработали оригинальные блюда, которые станут частью гастрономического туризма. Новые рецепты планируют представить гостям во время Фестиваля дуриана в провинции Даклак, передает Kazinform со ссылкой на TV BRICS.

Шеф-повара из Вьетнама, Таиланда и Малайзии объединились на гастрономическом шоу в провинции Даклак, чтобы показать новые способы использования дуриана в современной кухне. Они приготовили семь авторских блюд, объединив местный сорт фрукта с кулинарными традициями своих стран. В меню вошли закуски, основные блюда и десерты.

После презентации рецепты доработают и передадут ресторанам, гостиницам и предприятиям общественного питания провинции. Их планируют широко использовать во время сезона сбора урожая и Фестиваля дуриана Даклака, который пройдет с 15 августа по 2 сентября.

Власти региона рассчитывают, что фестиваль поможет укрепить сотрудничество фермеров, предпринимателей, ученых, представителей государственных структур и туристической отрасли. Ожидается, что проект даст дополнительный импульс развитию сельского хозяйства, туризма и продвижению местной продукции на зарубежных рынках.

Заместитель директора департамента культуры, спорта и туризма Даклака Нгуен Куок Хиеп отметил, что кухня помогает сохранять культурные традиции и знакомить гостей с историей региона.

По его словам, каждое блюдо из дуриана рассказывает о плодородных базальтовых почвах, труде фермеров, внедрении современных технологий и стремлении создать узнаваемый международный бренд местной продукции.

Организаторы фестиваля намерены сделать кулинарное шоу постоянной частью программы. Его участники смогут узнать больше о пищевой ценности дуриана, современных технологиях переработки и способах увеличения ценности продукции. Авторы проекта считают, что фрукт способен стать не только популярным ингредиентом национальной кухни, но и одной из гастрономических достопримечательностей Вьетнама.

Напомним, ранее национальная компания «Kazakh Tourism» назвала победителей ежегодного конкурса «Үздік туристік ауыл».