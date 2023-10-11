Гашиш у иностранца обнаружили полицейские Туркестанской области

Гашиш в чехле телефона иностранца обнаружили полицейские Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы». Служебная собака по кличке Келли отреагировала на иностранца, пересекавшего границу из Республики Узбекистан в Республику Казахстан. Полицейские остановили подозрительного мужчину и провели проверку. В чехле телефона иностранца обнаружили предмет, похожий на наркотическое средство. Изъятое вещество направили на экспертизу, оказалось, что это гашиш.

Задержанный - гражданинУзбекистана. Подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».



