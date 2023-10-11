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    22:03, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Гашиш у иностранца обнаружили полицейские Туркестанской области

    полиция
    Фото: ДП Туркестанской области

    Гашиш в чехле телефона иностранца обнаружили полицейские Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы». Служебная собака по кличке Келли отреагировала на иностранца, пересекавшего границу из Республики Узбекистан в Республику Казахстан. Полицейские остановили подозрительного мужчину и провели проверку. В чехле телефона иностранца обнаружили предмет, похожий на наркотическое средство. Изъятое вещество направили на экспертизу, оказалось, что это гашиш.

    Задержанный - гражданинУзбекистана. Подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область полиция Борьба с наркотиками
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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