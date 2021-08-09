Гашиш изъяли у астанчанина туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали жителя города Нур-Султан, перевозившего наркотики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение от сотрудников пограничного поста «Жибек жолы» по факту незаконной перевозки наркотических средств. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что на пункте пропуска служебная собака по кличке Марика учуяла наркотики у жителя Нур-Султана и подала голос. При обыске подозреваемого мужчины оперативники обнаружили в кармане брюк сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство со специфическим запахом. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое веществ оказалось «гашишем» общим весом около двух грамм.

По факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.



