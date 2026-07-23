Гарвард, Оксфорд и Кембридж сыграют на чемпионате мира по шахматам в Алматы

Алматы примет финал первого командного чемпионата мира FIDE среди университетов — FIDE World University Team Chess Championship. Турнир пройдет с 3 по 10 августа и соберет 16 сильнейших университетских команд мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

В числе участников — университеты с многовековой академической историей и богатыми шахматными традициями, включая Гарвардский, Оксфордский и Кембриджский университеты. Их шахматные клубы существуют более 150 лет и считаются одними из старейших в мире.

В финале выступят восемь команд, прошедших онлайн-квалификацию, и еще восемь коллективов, получивших специальные приглашения FIDE и организаторов.

Среди участников также Университет Сент-Луиса, Техасский университет в Далласе, Вебстерский университет (США), Пекинский университет (Китай), Национальный технический университет Афин (Греция), Университет Чили, Университет Претории (ЮАР), Мельбурнский университет (Австралия), Университет Гунадарма (Индонезия) и Уральский государственный горный университет.

Казахстан на домашнем чемпионате представят три вуза: Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Казахский национальный университет спорта и Almaty Management University.

Проведение турнира станет продолжением сотрудничества Казахстана с Международной шахматной федерацией (FIDE). В ноябре 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом FIDE Аркадием Дворковичем. Тогда стороны обсудили проведение в стране крупных международных соревнований и дальнейшее развитие шахмат.

По словам первого вице-президента Казахстанской федерации шахмат Дармена Садвакасова, масштаб турнира подтверждает высокий международный статус соревнований.

Этот чемпионат объединит университеты с выдающейся академической и шахматной историей. В Алматы приедут представители вузов, шахматные клубы которых существуют более 150 лет. Всего в отборочных этапах выступили 79 команд из 49 стран. Такой масштаб подтверждает высокий международный статус турнира и укрепляет позиции Казахстана как страны, способной принимать интеллектуальные соревнования мирового уровня, — отметил Дармен Садвакасов.

Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова подчеркнула, что проведение домашнего чемпионата станет важной возможностью для казахстанских студентов.

Сегодня в Казахстане созданы все условия для того, чтобы молодые люди могли получать качественное образование и добиваться высоких результатов. Шахматы становятся частью образовательной системы страны: сегодня они преподаются уже в 1500 школах. Шахматы учат стратегически мыслить, принимать решения и работать на результат. Домашний чемпионат мира среди университетов станет для наших студентов уникальной возможностью проявить себя на международной арене и показать, что казахстанская молодежь способна достойно конкурировать с лучшими университетами мира, — сказала она.

На групповом этапе 16 команд разделят на четыре группы. По две лучшие команды выйдут в плей-офф, где определятся победители и призеры чемпионата.

Матчи будут проходить на четырех досках. Согласно регламенту, в составе каждой команды обязательно должны быть как минимум один мужчина и одна женщина. Общий призовой фонд турнира составляет 50 тыс. евро.

Фото: Казахстанская федерация шахмат