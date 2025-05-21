Гарвард лишился грантов на $60 млн от Минздрава США

Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

— Министерство здравоохранения и социальных служб США принимает решительные меры для защиты гражданских прав в сфере высшего образования. Из-за продолжающейся неспособности Гарвардского университета бороться с антисемитскими притеснениями и расовой дискриминацией, министерство прекращает предоставление нескольких многолетних грантов, — сообщает Минздрав.

Общая сумма грантов составляет около 60 миллионов долларов, согласно заявлению.

Ранее Гарвардский университет выпустил два отчета — один об антисемитизме и антиизраильских настроениях в кампусе, другой — об антиисламизме. Президент Гарварда Алан Гарбер извинился за то, что университет не оправдал ожидания студентов и персонала.

В середине апреля министерство образования США объявило о заморозке федеральных грантов для Гарварда. Поводом для этого стал отказ университета выполнять требования ведомства, в числе которых был аудит «взглядов студентов и сотрудников».

За этим последовали угрозы Трампа лишить Гарвард специального налогового статуса и возможности принимать иностранных студентов.

Университет подал в суд на администрацию президента, требуя восстановить финансирование.