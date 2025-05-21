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    20:39, 20 Май 2025 | GMT +5

    Гарвард лишился грантов на $60 млн от Минздрава США

    Министерство здравоохранения США прекращает финансирование нескольких многолетних грантов для Гарвардского университета, передает агентство Kazinform.

    Гарвард
    Фото: thecollegepost.com

    Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

    — Министерство здравоохранения и социальных служб США принимает решительные меры для защиты гражданских прав в сфере высшего образования. Из-за продолжающейся неспособности Гарвардского университета бороться с антисемитскими притеснениями и расовой дискриминацией, министерство прекращает предоставление нескольких многолетних грантов, — сообщает Минздрав.

    Общая сумма грантов составляет около 60 миллионов долларов, согласно заявлению.

    Ранее Гарвардский университет выпустил два отчета — один об антисемитизме и антиизраильских настроениях в кампусе, другой — об антиисламизме. Президент Гарварда Алан Гарбер извинился за то, что университет не оправдал ожидания студентов и персонала.

    В середине апреля министерство образования США объявило о заморозке федеральных грантов для Гарварда. Поводом для этого стал отказ университета выполнять требования ведомства, в числе которых был аудит «взглядов студентов и сотрудников».

    За этим последовали угрозы Трампа лишить Гарвард специального налогового статуса и возможности принимать иностранных студентов.

    Университет подал в суд на администрацию президента, требуя восстановить финансирование.

    Теги:
    Вузы Гранты Образование Мировые новости США
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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