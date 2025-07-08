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    16:53, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Гаражи под снос: в Алматы владельцев обяжут их демонтировать

    В Бостандыкском районе Алматы продолжатся работы по демонтажу гаражей, расположенных во дворах многоквартирных домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    строительство, гаражи, құрылыс, мусор, қоқыс
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Как отметил аким района Санджар Алин на брифинге в региональной службе коммуникаций, гаражи уже не соответствуют современным стандартам благоустройства.

    — У нас был принят дизайн-код города, в рамках которого гаражи, к сожалению, — такая архаика и не вписываются в облик города. И гаражи, чей срок аренды уже истек, будут переданы в собственность города. Те, кто сам добровольно не захочет, мы будем в судебном порядке обязывать демонтировать те или иные гаражи, — отметил Санджар Алин.

    Кроме того, он рассказал о борьбе с незаконно установленными игровыми автоматами с игрушками вдоль дорог.

    — Это все незаконно. Но, к сожалению, мы не имеем прямых полномочий. Поэтому мы в составе рабочей группы от силовых структур проводим разъяснительную беседу, так как данные автоматы устанавливают на городской территории, что уже влечет за собой административный штраф и нарушение законодательства, —сказал Алин.

    По его словам, работа ведется, по каждому выявленному факту акимат взаимодействует с прокуратурой и другими уполномоченными органами.

    — Если есть подобные факты, прошу сообщать. Потому что, мы в одном месте убираем, а они появляются в другом — на соседней улице в тот же день. Работу ведем и будем дальше бороться, — добавил аким района.

    Отметим, что в Бостандыкском районе Алматы начали демонтировать старые частные гаражи во дворах жилых домов еще с 2018 года.

    Теги:
    Закон и право Снос Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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