Гаражи под снос: в Алматы владельцев обяжут их демонтировать

Как отметил аким района Санджар Алин на брифинге в региональной службе коммуникаций, гаражи уже не соответствуют современным стандартам благоустройства.

— У нас был принят дизайн-код города, в рамках которого гаражи, к сожалению, — такая архаика и не вписываются в облик города. И гаражи, чей срок аренды уже истек, будут переданы в собственность города. Те, кто сам добровольно не захочет, мы будем в судебном порядке обязывать демонтировать те или иные гаражи, — отметил Санджар Алин.

Кроме того, он рассказал о борьбе с незаконно установленными игровыми автоматами с игрушками вдоль дорог.

— Это все незаконно. Но, к сожалению, мы не имеем прямых полномочий. Поэтому мы в составе рабочей группы от силовых структур проводим разъяснительную беседу, так как данные автоматы устанавливают на городской территории, что уже влечет за собой административный штраф и нарушение законодательства, —сказал Алин.

По его словам, работа ведется, по каждому выявленному факту акимат взаимодействует с прокуратурой и другими уполномоченными органами.

— Если есть подобные факты, прошу сообщать. Потому что, мы в одном месте убираем, а они появляются в другом — на соседней улице в тот же день. Работу ведем и будем дальше бороться, — добавил аким района.

Отметим, что в Бостандыкском районе Алматы начали демонтировать старые частные гаражи во дворах жилых домов еще с 2018 года.